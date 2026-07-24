Ученые разгадали секрет острой памяти в 80 лет

Принято считать, что с годами память неизбежно слабеет. Однако существует уникальная группа пожилых людей, которых ученые называют «суперэйджерами». Достигая 80 и даже 90 лет, они демонстрируют такие же способности к запоминанию, как и люди на 20–30 лет их моложе.Феномен суперэйджеров интригует исследователей уже почти два десятилетия. Однако все это время без ответа оставался главный вопрос: не являются ли эти люди просто счастливчиками, унаследовавшими крайне низкий генетический риск развития деменции?

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Масштабное международное исследование под руководством ученых из Центра здорового старения и исследований болезни Альцгеймера при Чикагском университете поставило точку в этом споре. Статья опубликована в журнале Alzheimer's Research & Therapy.

Генетическая лотерея ни при чем

Если бы гипотеза подтвердилась, для выявления долгожителей с ясным умом было бы достаточно простого теста ДНК. Специалисты изучили данные 142 суперэйджеров и 89 их сверстников с обычными когнитивными показателями.

Участники сдали кровь для выделения ДНК. Ученые проанализировали статус гена APOE — самого мощного известного фактора наследственного риска болезни Альцгеймера — а также три дополнительных полигенных показателя риска.

Результат оказался однозначным: суперэйджеров невозможно отличить от обычных пожилых людей ни по APOE, ни по сумме других генетических факторов риска нейродегенеративных заболеваний. Ученые не нашли у суперэйджеров и повышенной распространенности редких защитных генетических вариантов, ранее связываемых с устойчивостью к деменции.

«Исключительная память в 80 с лишним лет не объясняется просто отсутствием наследственной угрозы», — делают вывод авторы.

Поиск разгадки продолжается

Соавтор работы биостатистик Ана Капуано, поясняет : «Понимание того, какие поведенческие, средовые и физиологические механизмы способствуют такому старению, может дополнить традиционную стратегию борьбы с болезнями и открыть путь к персонализированным подходам к сохранению остроты ума на протяжении всей жизни».

Исследователи продолжают искать разгадку феномена суперэйджеров. В их планах междисциплинарный проект, объединяющий нейровизуализацию, анализ биомаркеров крови, иммунологию, мониторинг сна, физической активности, социальных взаимодействий и других показателей здоровья. Однако выводы ученых обнадеживают: возрастное ухудшение памяти не фатально, а остроту ума потенциально можно сохранить и в глубокой старости.