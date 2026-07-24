Обнаружен «орган», отвечающий за зуд

Группа биологов из Мичиганского университета установила, что за ощущение зуда при легком прикосновении к коже отвечает особая сенсорная система, связанная с тонкими волосками. Результаты исследования указывают на существование отдельного нервного пути, который передает сигнал «почесаться» даже от едва заметного движения волоска. Статья опубликована в журнале Neuron.

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Что вызывает зуд

В центре внимания ученых оказались так называемые веллусоподобные волосы — аналог человеческого пушка. У мышей такие волоски гуще всего растут за ушами и на задних лапах. К каждому из них, как выяснила команда под руководством молекулярного биолога Бо Дуаня, подсоединены особые быстропроводящие сенсорные нейроны. Именно эта связка — волосок плюс нервное окончание — работает как своеобразный датчик механического раздражения.

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Ранее считалось, что зуд в основном возникает под действием химических раздражителей: гистамина при укусах насекомых, токсинов ядовитого плюща или воспалительных молекул. Однако новое исследование показало, что существует и отдельные нейроны, которые реагирует исключительно на прикосновение к волоскам.

Авторы работы провели серию экспериментов на мышах с хроническим воспалением кожи — генетической модификацией, имитирующей экзему у человека. Животные, у которых сохранялись соответствующие нейроны, активно чесались после легкой стимуляции веллусоподобных волосков. Однако когда исследователи отключали гены, активирующие эти нервные клетки, зуд практически исчезал — мыши переставали реагировать на раздражение. Для большей убедительности биологи генетически модифицировали нейроны так, чтобы те реагировали на синий свет. Стоило направить синий луч на кожу грызуна — и он начинал чесаться, словно к нему действительно прикоснулись.

Как открытие будет использовано в медицине

«Зуд — один из главных симптомов у большинства пациентов с хроническими воспалениями кожи, — поясняет Бо Дуань, доцент кафедры молекулярной и клеточной биологии Мичиганского университета. — Мы обнаружили механизм, который, как мы полагаем, играет важнейшую роль как при остром, так и при хроническом зуде».

Аналогичный механизм, по всей вероятности, работает и у людей. Хотя напрямую проверить это на человеке невозможно, у нас есть гены, необходимые для формирования таких же чувствительных нейронов. Кроме того, исследователи выявили белки-посредники, которые передают зудящий сигнал от волосков к спинному мозгу. Выращенные в лаборатории человеческие нейроны реагировали на них сходным образом.

Примечательно, что о существовании этих волосков ученые знали еще более ста лет назад — они впервые были описаны у мышей еще в XIX веке. Однако до сих пор их роль в сенсорном восприятии оставалась практически неизученной. Отчасти потому, что не существовало методик, позволяющих проверить, чувствует ли мышь зуд от прикосновения к этим волоскам, — ведь грызун не может пожаловаться на зуд словами.

Новые данные открывают перспективы для лечения хронических дерматозов, при которых существующие препараты зачастую бессильны.