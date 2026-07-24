Математики нашли формулу, предсказывающую судьбу любовных отношений

У отношений есть «критический порог»

Одним из важных понятий в таких моделях является критический порог — минимальный уровень устойчивости отношений. Если чувства и взаимодействие партнеров долго остаются ниже этого уровня, система постепенно движется к распаду.

Психолог Джон Готтман, один из самых известных исследователей супружеских отношений, показал, что поведение пар можно анализировать математически. В своих исследованиях он записывал разговоры и реакции супругов, а затем с помощью моделей оценивал вероятность сохранения или распада отношений.

Со временем модели усложнялись — например, польские исследователи Билежик, Форысь и Марек Боднар добавили в расчеты фактор отложенной реакции, признав, что время, которое человек тратит на обдумывание конфликта, способно как усилить напряжение в паре, так и снять его.

Современные исследования учитывают не только сами конфликты, но и то, как партнеры восстанавливаются после них. Важным фактором становится не отсутствие ссор, а способность пары возвращаться к стабильному состоянию.

«Важный вопрос не в том, ссорятся ли пары. А в том, хватит ли у них устойчивости, чтобы после этого вернуться к равновесию», — говорит Пужо-Менжуэ.

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Модель исследователей выделяет три основных элемента, от которых зависит долговечность отношений:

взаимное влечение партнеров; постепенное ослабление чувств со временем; реакция одного человека на эмоции другого.

Именно сочетание этих факторов определяет, насколько пара способна справляться с внешними проблемами — стрессом, болезнями, финансовыми трудностями или изменениями в жизни.

Пужо-Менжуэ сравнивает отношения с домом из сказки о трех поросятах:

«Жизнь всегда будет посылать своих волков: стресс, болезнь, работа, дети, финансовые трудности. Математика помогает нам понять, как построить кирпичный дом, а не соломенный».

Математика как «GPS» для отношений

В будущем исследователи планируют объединить математические модели с искусственным интеллектом, чтобы создать систему раннего предупреждения для пар. Она могла бы показывать, когда отношения начинают двигаться в опасном направлении, и помогать вовремя изменить ситуацию.

«Представьте это как GPS-навигатор для отношений. Он показывает, где вы находитесь, куда направляетесь, и предлагает маршруты, чтобы достичь желаемой цели», — говорит ученый.

При этом исследователи подчеркивают, что такие модели не могут точно предсказывать судьбу конкретной пары. Они основаны преимущественно на данных западных обществ и не учитывают все культурные и социальные различия.

«Математика может выявлять закономерности и давать указания, но в конечном итоге успех отношений зависит от того, насколько каждый день два человека стремятся укреплять свою связь. Уравнения могут указать путь, но вы все равно должны пройти его вместе», — заключает Пужо-Менжуэ.

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