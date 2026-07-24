Ученые выяснили, насколько материальные затруднения ускоряют старение мозга

Устойчивые финансовые трудности ускоряют возрастное снижение когнитивных функций, показало исследование, результаты которого увидели свет на страницах журнала Innovation in Aging. Новая работа отличается тем, что она оценила физиологические изменения в мозге, которые этому способствуют.

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В анализ вошли данные 2759 британцев, которые на протяжении всей жизни заполняли опросники в рамках Национального обследования здоровья и развития MRC (Британское когортное исследование 1946 года — старейшее в мире из продолжающихся когортных исследований).

Участников опрашивали о доходах домохозяйства в трех временны́х точках — в 26, 43 и 53 года. К категории «хронически низкий доход» относили тех, кто как минимум дважды попадал в нижние 20% выборки — таких оказалось 16%. Финансовые трудности оценивали по ответам на вопросы, например, о том, насколько сложно сводить концы с концами и возникали ли проблемы с оплатой счетов. Те, кто как минимум дважды в возрасте от 36 до 53 лет превышал пороговое значение по такому опроснику, считались подверженными хроническим материальным затруднениям. Их доля составила 12%.

Когнитивные тесты включали оценку вербальной памяти и скорости обработки информации, а магнитно-резонансная томография позволяла измерить такие показатели, как атрофия мозга (уменьшение объема) и расширение желудочков (увеличение заполненных жидкостью полостей в мозге).

Подсчет когнитивных потерь

Исследователи установили, что люди, испытывавшие устойчивые материальные затруднения или хронически низкий доход в раннем и среднем взрослом возрасте, показывали худшие когнитивные результаты уже к 53 годам:

память — на 3,6 балла (25,19 против 21,55);

скорость мышления — на 18 баллов (287,6 против 269,1).

При анализе подгруппы участников, прошедших сканирование мозга, выяснилось, что у тех, кто сталкивался с длительным недостатком средств, в более позднем возрасте (69–71 год) хуже показатели здоровья мозга, в том числе более выраженная атрофия (объем желудочков мозга — больше на 4,7 мл).

Эти взаимосвязи сохранились даже после поправки на факторы, которые могли бы исказить результаты, — например, когнитивные способности в детстве, уровень образования и неблагополучное социально-экономическое положение в ранние годы.

Связь между финансовым неблагополучием и ухудшением здоровья мозга в пожилом возрасте оказалась особенно выраженной у мужчин, у тех, кто рос в неблагоприятных условиях, и у носителей генетического варианта APOE‑ε4, повышающего риск болезни Альцгеймера.

Мужчины, сталкивавшиеся с длительными финансовыми трудностями, к 53 годам показывали и более низкие результаты когнитивных тестов по сравнению с женщинами. Среди возможных причин этого различия названы: худшие поведенческие факторы здоровья у мужчин из неблагополучных слоев (например, склонность к курению и злоупотреблению алкоголем), а также более острые переживания по поводу ответственности за безденежье у мужчин того поколения (1946 год рождения), в котором они считались основными кормильцами.

С чем это может быть связано

В статье перечислены возможные механизмы, связывающие возрастное когнитивное снижение с финансовыми трудностями. Среди них — воспаление, которое, как известно, ускоряет старение мозга и вызывается хроническим стрессом. Другой фактор — постоянные переживания о деньгах могут увеличивать когнитивную нагрузку, оставляя человеку меньше ресурса для других мыслительных задач.

Любопытным наблюдением стало менее быстрое ухудшение памяти у бедных людей в промежутке между 53 и 69 годами. Возможно, это объясняется тем, что у них уже в среднем возрасте показатели хуже, предположили авторы.