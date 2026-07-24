Ученые научились бороться с бессонницей с помощью фекальной микробиоты

Китайские ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование и показали, что трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) в форме капсул значимо улучшает сон у людей с хронической бессонницей. Работа опубликована в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

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В исследовании участвовали 80 взрослых с подтвержденной хронической бессонницей из семи китайских больниц. Участники получали либо капсулы с лиофилизированной микробиотой от здоровых доноров, либо плацебо. Основные результаты фиксировались через один месяц, наблюдение продолжалось до шести месяцев.

В группе ТФМ эффективность сна выросла на 13,9 процентного пункта, а время бодрствования после засыпания сократилось на 41,5 минуты. Улучшения сохранялись на протяжении двух–шести месяцев наблюдения. В группе плацебо значимых изменений не зафиксировали.

Соавтор исследования, сотрудник Пекинского университета Янпин Бао объяснила предполагаемый механизм: при дисбиозе кишечника нарушается синтез нейромедиаторов — в первую очередь серотонина и ГАМК, — которые регулируют цикл сна и бодрствования. Пересадка здоровой микробиоты восстанавливает ось «кишечник — мозг» и нормализует их выработку.

Исследование подтверждает ранее наблюдавшуюся связь между составом кишечной микробиоты и качеством сна и впервые демонстрирует терапевтический эффект ТФМ при бессоннице в контролируемых условиях. Авторы указывают, что необходимы более крупные и длительные испытания, однако полученные данные открывают перспективный путь для лечения нарушений сна без традиционных снотворных препаратов.