Ученые связали климат с ростом плоскостопия и сколиоза

Исследователи из Ханты-Мансийска, Москвы и Волгограда установили, что среда обитания влияет на соединительную ткань в организме человека сильнее, чем этническая принадлежность. Ранее господствовало обратное убеждение. Полученные результаты описаны в "Вестнике новых медицинских технологий". Ученые изучили 168 юношей из разных этнотерриториальных групп: это жители центральных регионов, представители тюркских народов, уроженцы Африки и Ближнего Востока, выходцы с Северного Кавказа и Севера России. Соединительная ткань присутствует в коже, суставах, связках, сосудах, хрящах и даже в глазах.

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Нарушения ее развития могут приводить к ряду патологий: близорукости, плоскостопию, деформациям позвоночника, изменениям кожи. Довольно распространенные нарушения здоровья, но в научной картине были пробелы. Прежде считалось, что определенные народы более склонны к плоскостопию. Так, и новое исследование подтвердило, что это заболевание наиболее распространено на севере и в центре страны. А у африканцев и жителей арабских стран Азии оно встречалось в два раза реже. Тяжелых форм вообще не было. Но тут внимательный анализ показал, что если представитель южного этноса вырос в Москве, то у него гораздо больше риск иметь проблемы со стопой, чем у его родственников, оставшихся на исторической родине.

По мнению проводивших наблюдение ученых, для выживания в холодном или умеренном климате адаптационные механизмы в теле человека постоянно напряжены. И это делает скрытые дефекты соединительной ткани более выраженными. При мягких погодных условиях те же особенности остались бы незамеченными. Что из этого следует для практической медицины? При диагностике патологий опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы или зрения врачам рекомендуется учитывать не только текущее состояние пациента, но и то, где он вырос. Северянам может потребоваться более пристальное внимание к профилактике заболеваний суставов и позвоночника.