Создается лекарство от болезни Паркинсона на основе здоровой микробиоты

Российские ученые разрабатывают препарат для лечения болезни Паркинсона через оздоровление микробиоты кишечника. Об этом журналистам сообщила заведующая неврологическим отделением №3 Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог высшей категории Елена Малыхина.

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«Идут исследования по использованию здоровой микробиоты, то есть, насаждая здоровую микробиоту в кишечник, мы повышаем иммунную систему организма и, может быть, тормозим развитие болезни (болезни Паркинсона – прим. Агентства «Москва»). Это пока на уровне исследований. Это наше исследование, этим занимаются в том числе наши микробиологи. Я боюсь пока говорить о результатах, чтобы не сглазить, но пока большие надежды», – сказала Елена Малыхина.

Ранее руководитель отдела нейродегенеративных заболеваний Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, врач-невролог высшей категории, профессор Елена Катунина сообщила, что к 2050 году в мире может насчитывать до 25 млн пациентов с болезнью Паркинсона.