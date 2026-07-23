Разработан портативный анализатор дыхания, измеряющий сжигание жира

В Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zurich) разработан портативный прибор для измерения концентрации ацетона — маркера жирового обмена — в выдыхаемом воздухе. Устройство рассчитано на обычных пользователей и способно зафиксировать момент, когда организм при диете или во время тренировок начинает переходить на сжигание жиров.

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Анализатор, похожий на алкотестер, который используют сотрудники ГИБДД, испытали, и он показал точность, сравнимую с громоздким лабораторным оборудованием. Результаты экспериментов приведены в журнале Device.

Прибор дает возможность самостоятельно контролировать жировой обмен, чем может быть полезен самому широкому кругу потребителей — от спортсменов до худеющих на кетодиете, от диабетиков до эпилептиков.

«В вопросах диеты не существует универсального рецепта, подходящего всем. В идеале человек должен сам отслеживать реакцию собственного организма. Необходимы методы, которые можно применять самостоятельно и которые дают надежные результаты — по аналогии с измерением сахара в крови у диабетиков», — говорит профессор Андреас Гюнтнер из ETH Zurich, руководивший исследованием.

В испытаниях 12 взрослых добровольцев дули в прибор в самых разных ситуациях — на фоне различных диет, после легкой и интенсивной физической нагрузки. Собранные показания сверили с замерами на высокоточном масс-спектрометре. Устройство показало высочайшую точность и стабильность работы в течение нескольких месяцев.

По словам исследователей, существующие на рынке дыхательные анализаторы ацетона дают лишь ограниченно воспроизводимые результаты и способны фиксировать только ярко выраженные изменения в обмене веществ. Они реагируют не только на ацетон, но и на другие компоненты выдыхаемого воздуха — например, если до этого человек что-то съел или выпил.

Для решения этой проблемы в новом приборе встроены сорбционная колонка и молекулярный фильтр, а приложение для телефона подсказывает пользователю, как правильно выдыхать.

«Прибор измеряет объем выдыхаемого воздуха и отбирает пробу только из глубоких отделов легких, спустя определенное время. Иначе каждый замер будет немного отличаться от предыдущего», — объясняет биоинженер Симоне Херсбергер, ведущий автор исследования.

Для корректной работы устройство предварительно калибруют, подстраивая под объем легких конкретного пациента.

Сейчас прибор проверяют в Цюрихской университетской детской больнице, чтобы убедиться, что он помогает детям с эпилепсией лучше контролировать соблюдение кетогенной диеты. Среди других потенциальных областей применения — мониторинг и оптимизация лечебных диет, а также контроль эффективности похудения на терапии GLP-1. Рассматриваются и варианты использования в любительском спорте.