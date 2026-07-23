Создана система прогноза рисков для сосудов и сердца у молодых мужчин

Систему для прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых событий у молодых мужчин разработали и запатентовали в Институте цитологии и генетики СО РАН. Балльная система основана на показателях окружности талии, крови, холестерина и гормона лептина, вырабатывающегося жировой тканью, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

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Как отмечают авторы патента, исследования показывают, что молодые мужчины подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины того же возраста. Это связано с такими факторами, как рост индекса массы тела, артериального давления и уровня липидов в крови. По словам ученых, существующий сейчас сложный метод оценки риска по множеству биомаркеров и данных анамнеза требует трудоемких исследований и специального оборудования.

«Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и может быть использовано для прогнозирования риска развития сердечнососудистых событий у молодых мужчин», — говорится в сообщении.

Для оценки риска сердечно-сосудистых проблем у молодых мужчин сначала измеряют окружность талии. Это помогает понять, сколько жира скопилось в области живота и насколько это опасно для сердца. Затем медики определяют уровень триглицеридов — жиров в крови, повышенный уровень которых вредит сосудам, а также уровень холестерина липопротеидов невысокой плотности (это вредный холестерин, который может оседать в сосудах и образовывать бляшки и лептина (гормона жировой ткани, который влияет на обмен веществ и при избытке тоже повышает риски). Затем каждому показателю присваивают баллы. Сумму баллов используют для вывода о риске, если меньше восьми баллов, то риск низкий, восемь и больше — высокий. Такой подход позволяет недорого и доступно определять вероятность развития болезней сердца и сосудов.

Разработанная система основана на исследовании 528 мужчин в возрасте от 25-44 лет. Период наблюдения составил около 10 лет. Всего сердечно-сосудистые события были зарегистрированы у 18 мужчин. Они были старше, имели более высокие показатели индекса массы тела, объема талии и других показателей, которые вошли в балльную систему оценки.