В Кузбассе медики столкнулись с шокирующим случаем

Врачи лучевой диагностики Первой больницы Новокузнецка рассказали о необычном случае из своей практики. Во время исследования они на снимках обнаружили шариковую ручку, которая вошла в мозг на весь диаметр полости черепа.

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Благодаря данным компьютерной томографии специалисты смогли точно оценить характер травмы. В итоге нейрохирурги провели ювелирную операцию по удалению инородного тела и спасли жизнь пациента.

Отмечается, что ежемесячно в отделении лучевой диагностики проводят около 300 СКТ и 450 МРТ головного мозга. Эти исследования позволяют за считанные минуты обнаружить опасные состояния – кровоизлияния, последствия травм, признаки инсульта, опухоли или скопление жидкости.