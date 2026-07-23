В США успешно испытали на мышах вакцину от легочной чумы

Американские молекулярные биологи успешно разработали и испытали на мышах комбинированную вакцину от легочной чумы, самой тяжелой формы этой инфекции. Комбинация из ослабленной формы чумной палочки и аденовирусной вакцины защитила 100% грызунов от гибели при заражении летальной дозой микроба, пишут ученые в статье в научном журнале Science Translational Medicine.

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«Мы разработали две вакцины на базе ослабленных штаммов возбудителя чумы и проверили их на практике как по отдельности, так и в комбинации с тривалентной аденовирусной вакциной. И в том, и в другом случае сформировался сильный гуморальный и клеточный иммунитет, что защитило от 80% до 100% грызунов от гибели при прямом введении больших доз микроба в их органы дыхания», — пишут исследователи.

Как отмечают разработчики вакцины, группа биологов под руководством профессора Техасского университета (США) Ашока Чопры, на Земле существует несколько вариаций чумы, некоторые из них несут большую угрозу для жизни человека. Одной из них является так называемая легочная чума, возникающая при проникновении чумной палочки (Yersinia pestis) в органы дыхания.

В большинстве случаев жизнь ее носителей удается спасти при помощи антибиотиков, однако растущая стойкость микробов к действию лекарств может привести к появлению новых штаммов Yersinia pestis, неуязвимых к действию этих препаратов. Подобные соображения заставляют ученых разрабатывать новые вакцины, которые были бы эффективными не только при борьбе с бубонной чумой, как ныне существующие прививки, но и с легочной чумой.

Ученые создали прививку на базе ослабленной формы штамма CO92, вызывающего легочную чуму, из генома которого ученые удалили три ключевых участка, критически важных для выживания чумной палочки в организме человека. Ученые подготовили две версии этой вакцины и изучили их действие на организм мышей по-отдельности и в комбинации с ранее созданной аденовирусной вакциной Ad5-YFV.

Проведенные наблюдения показали, что сами по себе новые вакцины защитили от гибели свыше 80% грызунов при прямом введении чумной палочки в их органы дыхания, тогда как в комбинации с Ad5-YFV они спасли жизни всех мышей. При этом биологи зафиксировали формирование не только антител к бактерии, но и клеточного иммунитета к легочной чуме, что говорит о долгосрочном характере действия комбинированной вакцины, подытожил профессор Чопра.