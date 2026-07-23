Более 120 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг на рак кишечника с января

Жителям Московской области доступно исследование, позволяющее выявить злокачественные новообразования нижних отделов желудочно-кишечного тракта. С начала 2026 года онкоскрининг на рак кишечника прошли более 120 тыс. человек, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Раннее выявление онкологических заболеваний – ключевой фактор успешного лечения. Чем раньше обнаружена патология, тем выше шансы пациента на сохранение привычного образа жизни и ее качества. С начала года онкоскрининг на колоректальный рак прошли более 120 тыс. человек. Из них у 521 человека было выявлено онкологическое заболевание, и они были направлены на дальнейшее лечение в центры амбулаторной онкологической помощи региона», – приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина.

Как отмечается, онкоскрининг проводится всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. Ранняя диагностика опухолей кишечника позволяет не только обеспечить долгую и качественную жизнь, но и в значительном числе случаев – обойтись без открытой операции с удалением образования с помощью эндоскопа.

В ведомстве напоминают, что для своевременного выявления заболеваний важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно через чат-бот Денис в мессенджере «Макс», региональный портал госуслуг «Здоровье» zdrav.mosreg.ru, по телефону горячей линии 122 или приложение «Добродел Здоровье».