Стало известно, к чему приводит высокое внутричерепное давление

Европейские и американские нейрофизиологи обнаружили, что внутричерепная гипертензия, опасно высокое внутричерепное давление, развивается в результате того, что сужение вен во внешних оболочках мозга провоцирует сбои в работе лимфатической системы мозга, отвечающей за удаление излишков жидкости из центральной нервной системы. Об этом сообщила пресс-служба Парижского института мозга (ICM).

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«Отведение жидкости из мозга и работа его иммунной системы зависят от состояния особой системы лимфатических сосудов, которая устилает поверхность пространства между внешним слоем твердой мозговой оболочки, соединяющейся с черепом, и ее внутренними прослойками. Мы обнаружили, что эта отводящая система работает только в том случае, если соседние с ними вены пропускают нормальное количество крови», — пояснил научный сотрудник ICM Жан-Леон Тома, чьи слова приводит пресс-служба института.

Как объясняют ученые, небольшое, но значимое число людей на Земле страдает от различных форм внутричерепной гипертензии — опасно высокого давления в полости черепа, которое возникает при отсутствии явных патологий. У его носителей часто возникают сильные головные боли, проблемы со зрением и контролем над работой мышц, которые в некоторых случаях вынуждают врачей проводить операции для снижения внутричерепного давления.

Развитие внутричерепной гипертензии во многих случаях сопровождается сужением вен внутри так называемых синусов твердой мозговой оболочки. Проведенные в прошлом опыты показывают, что расширение просвета этих кровеносных сосудов помогает подавить болезнь, причины чего были загадкой для нейрофизиологов. Французские и американские биологи получили ответ на этот вопрос в рамках наблюдений за работой мозга пациентов и в ходе серии опытов на мышах.

В ходе этих опытов ученые вызвали внутричерепную гипертензию у мышей и проследили за изменениями в структуре оболочек их мозга, а также сравнили при помощи системы МРТ различия в их устройстве у двух десятков здоровых добровольцев и шестнадцати носителей данного заболевания. Эти замеры и опыты указали на то, что характер движения крови через вены в синусах напрямую влиял на работу сосудов лимфатической системы мозга.

Как обнаружили ученые, сужение вен внутри твердой оболочки мозга приводит к блокировке этих сосудов, что резко замедляет вывод спинномозговой жидкости и ведет к нарастанию давления внутри черепа и постепенной деградации глимфатической системы. Понимание этого поможет создать терапии и препараты, предотвращающие сужение вен в синусах и защищающие мозг от развития внутричерепная гипертензии, подытожили специалисты.