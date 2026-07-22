Исследование показало обратную сторону увеличения продолжительности жизни

Наибольшая разница между продолжительностью жизни и здоровой жизнью наблюдается в государствах с высоким уровнем дохода. В 2023 году первое место заняли США — 14 лет жизни с болезнями и ограничениями. Далее следовали Австралия — 13,9 года и Канада — 13,7 года.

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Исследователи отмечают, что в развитых странах люди чаще доживают до преклонного возраста, но вместе с этим увеличивается число лет, проведенных с возрастными заболеваниями.

Во всех семи крупных регионах, которые анализировали авторы исследования, с 1990 по 2023 год выросло как количество лет с плохим здоровьем, так и их доля в общей продолжительности жизни.

Женщины живут дольше, но чаще сталкиваются с болезнями

Исследование также показало устойчивую разницу между мужчинами и женщинами. Во всех регионах женщины в среднем живут дольше, но больше лет проводят с заболеваниями и инвалидностью.

В 2023 году разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин составляла 12,1 года у женщин против 9,3 года у мужчин.

«Женщины живут дольше мужчин почти во всем мире, но при этом они проводят больше этих дополнительных лет в плохом состоянии здоровья», — сказала Кэтрин Бизиньяно, старший научный сотрудник IHME и соавтор работы.

По мнению исследователей, улучшить ситуацию поможет более ранняя профилактика заболеваний и развитие долгосрочной медицинской помощи.

Главные причины ухудшения здоровья

Более половины всех лет, прожитых с плохим здоровьем, связаны с группой хронических заболеваний, которые не всегда приводят к смерти, но сильно ограничивают качество жизни. В 2023 году они составили 57,4% всех таких лет.

Наибольший вклад внесли болезни опорно-двигательной системы, особенно хроническая боль в пояснице. Далее следовали психические расстройства, включая депрессию и тревожные состояния, возрастная потеря слуха, падения и другие травмы.

Среди факторов риска, которые увеличивают число лет с болезнями, исследователи выделили высокий уровень сахара в крови, избыточную массу тела, недостаточное питание у детей и матерей, а также курение.

Авторы исследования считают, что по мере старения населения главным направлением здравоохранения должна стать не только борьба с тяжелыми заболеваниями, но и сохранение самостоятельности людей в пожилом возрасте — через профилактику, реабилитацию и доступную помощь при хронических состояниях.