Определен максимальный предел человеческой жизни

Многие хоть раз мечтали жить вечно. Однако новое исследование учёных доказало, что даже в самом оптимистичном сценарии, когда удастся найти лекарство от всех возрастных заболеваний и предотвратить рак, деменцию и болезни сердца, люди всё равно не смогут жить вечно, потому что в клетках нашего организма продолжат накапливаться случайные соматические мутации ДНК. Эти «ошибки», возникающие при каждом делении клеток, хоть и безвредны по отдельности, со временем начнут подтачивать жизненно важные системы. По оценкам, средняя продолжительность жизни большинства людей составит от 146 до 194 лет, и лишь единицы смогут прожить немного дольше, но никто не пересечёт этот барьер.

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Исследователи задались вопросом, что произойдёт, если все признаки старения (воспаление, окислительный стресс, нарушение регуляции генов) каким-то образом устранить, и останутся ли только случайные мутации, которые накапливаются в каждой клетке с каждым делением.

Была построена модель, которая систематически отслеживала, как частота таких мутаций влияет на работу основных органов, и оказалось, что наибольшую уязвимость проявляют именно те ткани, где клетки не обновляются — сердечная мышца и нейроны головного мозга. Именно они накладывают самые жёсткие ограничения на максимальную продолжительность жизни, тогда как кожа и печень, с их постоянной регенерацией, могли бы функционировать гораздо дольше, но общая система организма не может бесконечно компенсировать ущерб, накапливающийся в этих незаменимых органах.

Интересно, что ранее обсуждаемая теория старения, основанная на соматических мутациях, предполагала, что эти ошибки могут быть главной причиной старения, но новая работа показывает, что они лишь один из многих факторов, ведь если только из-за мутаций средняя продолжительность жизни составляла бы около 156 лет.

Сейчас люди живут в два раза меньше, значит, другие механизмы, такие как воспаление, метаболические нарушения и повреждение белков, также играют критическую роль. Такой вывод подтверждает современное представление о старении как о многокомпонентном процессе, где каждый фактор вносит свой вклад, и для того, чтобы создать всеобъемлющую теорию старения, потребуется скоординированная работа множества научных групп в разных областях — от генетики до клеточной биологии и математического моделирования.

Авторы работы подчёркивают, что их расчёт это инструмент, который может помочь оценить относительный вклад различных процессов в старение и определить, на какие механизмы стоит направить усилия для разработки вмешательств. Результат может показаться разочаровывающим для тех, кто надеется на вечную жизнь, потому что даже при идеальном устранении всех других причин старения предел составляет около 200 лет, а любые попытки продлить жизнь человека за эту отметку должны учитывать фундаментальные ограничения, связанные с накоплением мутаций в постмитотических клетках.