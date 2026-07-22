Исследование показало связь между частотой женского оргазма и внутренним восприятием тела

Британские специалисты в области психологии установили, что ключевым фактором в достижении женского оргазма является интероцепция, представляющая собой умение человека воспринимать физиологические процессы внутри своего тела.

К подобным внутренним сигналам относятся способность отчетливо чувствовать ритм сердцебиения, степень насыщения или голода, а также уровень наполненности мочевого пузыря. Ученые провели масштабный опрос, результаты которого наглядно продемонстрировали, что участницы эксперимента с наиболее высокими показателями телесной чувствительности испытывают оргастические ощущения значительно чаще и интенсивнее остальных.

Автор научной работы Меган Клабунде, проводившая изыскания совместно со студенткой Эмили Диксон, подчеркнула необходимость переключения внимания с мыслей в голове на физические сигналы организма для качественного улучшения сексуальной жизни. Представительница научного сообщества добавила, что собранные данные эмпирически подтверждают пользу ментального присутствия в собственном теле.

Как сообщает американское сетевое издание HuffPost, данное открытие позволяет по-новому взглянуть на терапевтические методы борьбы с аноргазмией у женщин.