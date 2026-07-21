Онкологи в России впервые заморозили редкую опухоль размером с теннисный мяч

Чтобы избавить пациента от сильной боли и остановить быстрый рост редкого вида опухоли, врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины вместо скальпеля использовали "ледяной шар".

Помощь врачей понадобилась мужчине с редким видом опухоли - десмоидом. По словам специалистов, он не дает метастазов, но при этом быстро растет и вызывает интенсивную боль.

У пациента новообразование находилось под плечевым суставом и достигало размера теннисного мяча, пишет "ФедералПресс". Чтобы определить тактику лечения, был созван врачебный консилиум, на котором онкологи из федерального центра рекомендовали челябинским коллегам применить криодеструкцию.

Используя оборудование, находящееся в онкоцентре на апробации, врачи отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения выполнили экстремальную заморозку опухоли.

"Формирование "ледяного шара" происходит под постоянным ультразвуковым контролем, что позволяет точно видеть объем деструкции опухоли и исключает риск повреждения прилежащих к ней жизненно важных органов и структур", - уточнил заведующий отделением Яков Гнатюк.

После первой процедуры пациент перестал испытывать интенсивную боль, замедлился и рост опухоли, что подтвердили результаты контрольного обследования. Повторная заморозка стабилизировала процесс: новообразование неактивно. Однако врачи продолжат динамическое наблюдение за состоянием здоровья пациента.