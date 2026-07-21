В России начали разработку умной системы контроля диабета для женщин с учетом цикла

Молодые ученые Сеченовского Университета разрабатывают систему искусственного интеллекта, которая будет анализировать уровень сахара в крови с учетом фаз менструального цикла. Проект EndoSync может изменить подход к ведению сахарного диабета у женщин. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Сегодня большинство цифровых решений в диабетологии строятся вокруг «усредненной» модели пациента, игнорируя различия мужской и женской физиологии. Между тем у женщин с сахарным диабетом 1 типа потребность в инсулине может существенно меняться в зависимости от фазы цикла — особенно в лютеиновую фазу, когда уровень прогестерона высок. Это приводит к непредсказуемым колебаниям сахара, с которыми сложно справляться даже при использовании систем непрерывного мониторинга глюкозы.

«Наша система объединит данные мониторинга глюкозы, анализ гормональных циклов, информацию о терапии и образе жизни пациентки в единую платформу. Это позволит врачу и пациентке выявлять индивидуальные закономерности, которые сложно заметить при обычном анализе», — рассказала Екатерина Ершова, студентка 3 курса Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского и автор проекта.

Медицинский консультант проекта, врач-эндокринолог и аспирант кафедры эндокринологии и метаболического здоровья Сеченовского Университета Елена Анциферова отметила, что полноценных алгоритмов, учитывающих гормональную вариабельность цикла внутри анализа гликемии, в мире пока не существует. За рубежом уже делаются попытки интегрировать мониторинг глюкозы с трекерами цикла, но модели, способной просчитывать эти закономерности для конкретной пациентки, нет ни в одной стране.

В команду проекта помимо сотрудников Сеченовского Университета входят разработчики из МГТУ им. Н.Э. Баумана, МТУСИ и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Создан первичный прототип с пользовательским интерфейсом; параллельно команда проводит интервью с врачами-эндокринологами, чтобы уточнить сценарии использования системы.

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