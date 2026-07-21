Создан прототип для купирования приступов мигрени

Сотрудники Пензенского государственного университета (ПГУ) создали прототип системы чрескожных нейростимуляторов для купирования приступов мигрени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

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Мигрень — хроническое неврологическое заболевание, сопровождающееся интенсивной головной болью, тошнотой, фото- и фонофобией, а иногда и неврологической аурой. По данным последнего эпидемиологического исследования, которые привели в пресс-службе ПГУ, в России около 30 млн человек страдают от мигрени. Основная возрастная группа пациентов — от 18 до 55 лет. Заболевание существенно снижает качество жизни и трудоспособность.

«Ученые ПГУ создали прототип системы чрескожных нейростимуляторов. Это первое отечественное устройство для купирования и профилактики приступов мигрени. Ключевой принцип работы — неинвазивная стимуляция периферических нервов лобной и затылочной частей головы импульсами тока различной частоты», — отметили в пресс-службе.

По словам разработчика проекта, молодого ученого политехнического института ПГУ Марии Евдокимовой, на данный момент отсутствуют доступные и безопасные альтернативные методы купирования приступов мигрени.

«Пациенты теряют работоспособность и качество жизни, а медикаменты дают побочные эффекты и подходят не всем», — привели ее слова в пресс-службе.

Преимущества разработки

Существующие на международном рынке устройства для купирования боли при мигрени в России не зарегистрированы. Кроме того, их эффективность не подтверждена мировым научным сообществом. В отличие от зарубежных аналогов, система, предложенная пензенскими учеными, обладает рядом технологических преимуществ.

Устройство состоит из автономных чрескожных электродов (размером 7 на 3 см), каждый из которых оснащен микроконтроллером. Программное обеспечение генерирует импульсы с микросекундной точностью, а связь со смартфоном осуществляется через Bluetooth. Управление электродами происходит через мобильное приложение, в котором пользователь видит количество подключенных устройств и их настройки. Доступно пять режимов стимуляции, различающихся частотой и длительностью воздействия.

Электроды крепятся к коже головы и воздействуют на затылочный нерв и первую ветвь тройничного нерва.

«Конструкция электродов позволяет стимулировать и зоны волосистой части головы, в отличие от аналогов», — процитировали Евдокимову в пресс-службе вуза.

Для усиления терапевтического эффекта электроды можно синхронизировать через приложение, что создает синергетический эффект. Каждый модуль генерирует бифазные импульсы с регулируемыми параметрами: частота 60-120 Гц, длительность 150-850 микросекунд, ток от 0 до 16 мА. Сеанс длится 15-20 минут, а одного заряда электрода хватает на четыре часа работы (около 30 сеансов). Гибкая настройка позволяет использовать устройство как для экстренного купирования приступа, так и для профилактики.

Как пояснила соавтор разработки Анастасия Петрякова, точная генерация импульсов и синхронизация модулей создают эффект, недостижимый для одиночных устройств.

«Все режимы безопасны, поэтому какой бы режим ни выбрал человек, он себе не навредит», — привели ее слова в пресс-службе вуза.

Успешные испытания

Испытания макета с помощью компьютерной модели показали, что устройство превосходит зарубежные аналоги по эффективности. Разработка потенциально применима не только при мигрени, но и при большинстве других видов головной боли. Побочные эффекты минимальны и сводятся к возможному кратковременному покалыванию в зоне стимуляции.

В планах разработчиков внедрить в мобильное приложение персонализированного помощника. Он будет анализировать данные анкетирования пациента и рекомендовать оптимальные режимы стимуляции в зависимости от частоты и интенсивности болевых приступов.

ПГУ сотрудничает с лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), а также с компаниями ЗАО Научно-производственное предприятие (НПП) "МедИнж" и ООО "Инженейро".