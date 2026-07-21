В РФ стартовали доклинические испытания вакцины от нового штамма Эболы

Разработанный в России препарат против лихорадки Эбола, вызванной штаммом Бундибуджио, проходит этап доклинических испытаний. Об этом заявил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщают «Известия».

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Как пояснил Гинцбург, вакцину создавали на основе генетической последовательности актуального штамма. Однако для подтверждения ее защитных свойств потребуются лабораторные испытания на животных.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что отечественная вакцина была адаптирована под новый вариант вируса. Россия также передала африканским странам тест-системы для диагностики инфекции.

В мае ВОЗ признала ситуацию с распространением Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной, оценив региональный риск как высокий. На 20 июля число лабораторно подтвержденных случаев заражения в ДР Конго достигло 2344. Летальность заболевания остается на высоком уровне. Очагом распространения инфекции выступает провинция Итури, а всего лихорадкой затронуты пять конголезских провинций.