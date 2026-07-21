Разрабатывается ИИ для отслеживания уровня сахара с учетом женской физиологии

Российские специалисты создают уникальную цифровую платформу для более точного управления течением эндокринных заболеваний у пациенток. Проект направлен на уход от стандартизированных медицинских моделей в сторону индивидуальных биологических показателей организма.

© runews24.ru

Специальная программа позволит прогнозировать изменения в состоянии здоровья за счет совмещения показателей непрерывного контроля сахара в крови и персонального графика гормональных циклов. Внедрение технологии поможет обнаружить скрытые взаимосвязи, которые обычно не удается зафиксировать в ходе стандартных обследований.

О создании стартового прототипа ИИ-системы сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на представителей пресс-службы Сеченовского университета. Исследователи пояснили, что фазы женского цикла напрямую отражаются на потребности в инсулине и среднем уровне глюкозы, однако существующие на рынке медицинские калькуляторы и алгоритмы до сих пор не умели учитывать эти колебания при расчете дозировок.

Новое программное обеспечение объединит в единую сеть данные о повседневном образе жизни, текущем лечении и специфических физиологических процессах конкретной пациентки. К разработке минимально жизнеспособного цифрового продукта помимо медиков подключились инженерные и ИТ-команды из МГТУ имени Н.Э. Баумана, МТУСИ и ГУАП. На данном этапе авторы проекта уже завершают настройку пользовательского интерфейса для ввода и визуализации всей поступающей информации.