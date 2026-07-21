Ученые предупредили об опасности заменителей сахара

Заменители сахара позиционируются как безвредная альтернатива сахару, однако бразильские ученые пришли к выводу, что их употребление способствует ускоренному старению мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Daily.

© globallookpress

Ученые из Университета Сан-Паулу восемь лет наблюдали за 12 772 взрослыми. Участников исследования разделили на три группы по потреблению семи подсластителей: аспартама, сахарина, ацесульфама К, эритрита, ксилита, сорбита и тагатозы.

Выяснилось, что люди с наибольшим употреблением подсластителей показали на 62 процента более быстрое снижение памяти, скорости мышления и речи. Из семи видов сахарозаменителей только тагатоза не показала связи со снижением когнитивных функций.

Ранее диетолог Андреа Уризар предупредила, что некоторые неочевидные напитки могут вызывать рак. Наиболее опасными она назвала энергетические напитки и безалкогольные напитки с пометкой «без сахара». Производстве многих из них используется подсластитель аспартам, повышающий риск развития рака печени при чрезмерном употреблении.