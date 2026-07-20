Ученые нашли четыре признака старения сердца

Ученые Сеченовского университета совершили значимый прорыв в кардиологии: они идентифицировали четыре ключевых маркера возрастных изменений сердечной мышцы. Как заявили в пресс‑службе вуза, эта находка открывает возможности для разработки индивидуальных терапевтических схем и в перспективе может стать основой методик, замедляющих деградацию миокарда, сообщает РИА Новости.

В университете подчеркнули, что исследование стало первой попыткой системного описания трансформации миокарда в процессе старения. «Ученые Сеченовского университета впервые детально описали, как именно меняется миокард с возрастом, и выделили четыре ключевых признака клеточного старения сердца. Это открытие способно трансформировать существующие подходы к диагностике и терапии кардиологических патологий, — пояснили представители вуза.

Специалисты конкретизировали каждый из обнаруженных биомаркеров. Первым индикатором дегенеративных процессов назван внутриклеточный «мусор. Речь идет о накоплении липофусцина — так называемого «пигмента старения — в кардиомиоцитах, то есть клетках, формирующих мышечную ткань сердца и обеспечивающих перекачивание крови. «В среднем у пожилых пациентов концентрация липофусцина оказалась втрое выше по сравнению с молодыми, — уточнили в пресс‑службе.

Второй маркер связан с феноменом сенесцентных клеток: это клетки, утратившие способность к делению, но не подвергшиеся апоптозу (естественной гибели).

«На фоне накопленных за годы жизни генетических нарушений резко усиливается активность гена p16, отвечающего за синтез одноименного белка», — объяснила ассистент Института клинической морфологии и цифровой патологии Анна Акулова.

Данные показали, что уровень экспрессии (выработки) белка p16 у пожилых людей существенно повышен; особенно ярко эта тенденция проявилась у пациентов, перенесших COVID‑19.

Третьим признаком ученые назвали редукцию капиллярной сети — сокращение числа мелких сосудов, доставляющих к тканям кислород и питательные вещества.

«У молодых пациентов плотность капилляров оказалась выше. При этом парадоксально, но наибольшее количество капилляров зафиксировали у лиц, переболевших коронавирусной инфекцией», — добавили в вузе.

Четвертый маркер отражает специфику воспалительных процессов в сердечной ткани. Характер воспаления у пожилых и молодых пациентов существенно различается. У молодых людей с миокардитом в пораженных тканях фиксировали вдвое большее содержание Т‑лимфоцитов — иммунных клеток, нацеленных на уничтожение патогена. У пожилых пациентов иммунная реакция была менее выраженной, однако воспаление не купировалось, а переходило в хроническую форму.

«Такое вялотекущее воспаление препятствует восстановлению сердечной мышцы и со временем провоцирует ее прогрессирующее разрушение», — подчеркнули исследователи.

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