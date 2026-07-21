Обнаружена польза недорогих таблеток в борьбе с раком

Британские специалисты выявили, что некоторые бюджетные медицинские средства, уже используемые в клинической практике, способны усилить эффективность терапии рака молочной железы. Согласно публикации Daily Mail, эксперты анализируют взаимосвязь между микробиомом кишечника и успехами лечения у женщин-пациенток.

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Специалисты подчеркивают, что дисбаланс микрофлоры способен снизить реактивность организма на терапию и ухудшить ее итоги. В связи с этим рассматривается вариант применения доступных медикаментов для нормализации кишечной флоры.

Тем не менее, обнаруженный механизм нуждается в дальнейшей проработке. Ученым необходимо провести дополнительные испытания, чтобы доказать результативность метода и выявить группы пациенток, которым такая терапия будет полезна в перспективе.