Выявлены вариации генома, связанные с пограничным расстройством личности

Международный коллектив генетиков выявил вариации в структуре 11 областей генома, которые существенным образом влияют на шансы развития эмоциональной нестабильности и других характерных симптомов пограничного расстройства личности. Их изучение поможет раскрыть механизмы появления данного нарушения психики, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Genetics.

"Нам удалось сделать большой шаг в изучении генетической подоплеки пограничного расстройства личности и впервые связать его с вариациями в структуре 11 областей генома и с мутациями в девяти конкретных генах. Наличие этих связей подчеркивает то, что данное нарушение, как и многие другие расстройства психики, связано с особенностями в работе большого числа участков ДНК", - пишут исследователи.

К такому выводу пришел крупный международный консорциум генетиков под руководством профессора Гейдельбергского университета (Германия) Марчеллы Ритчель при изучении структуры генома свыше миллиона здоровых жителей Европы, а также 12,3 тыс. носителей пограничного расстройства личности. Для людей с этим нарушением психики характерна высокая импульсивность поведения, слабый самоконтроль и эмоциональная неустойчивость.

По текущим оценкам психологов, около 1,6% людей на Земле страдает от данных проблем с психикой, однако пока далеко не все врачи и ученые уверены в том, что пограничное расстройство личности можно отделить от других схожих расстройств поведения и выделить в самостоятельную категорию. Для разрешения этих споров профессор Ритчель и ее коллеги сопоставили то, какие мелкие мутации присутствуют в геномах носителей данного расстройства и здоровых людей, участвовавших в разных геномных исследованиях.

Проведенный исследователями анализ показал, что пограничное расстройство личности действительно существует, и указал на то, что вероятность его появления примерно на 17% обусловлена наличием определенных мутаций в геноме его носителей. В общей сложности, ученым удалось выявить 11 участков ДНК, вариации в структуре которых влияли на шансы развития данного расстройства, и девять конкретных генов, связанных с этой проблемой.

В их число, как отмечают исследователи, вошли несколько генов из семейства FOXP, связанных с развитием мозга и умением человека говорить. Многие из этих участков ДНК ранее уже связывались с несколькими иными нарушениями психики, в том числе с антисоциальным поведением, развитием зависимостей и синдромом дефицита внимания. Это говорит о наличии глубоких генетических связей между многими подобными расстройствами, что усложняет их изучение и разработку терапий, подытожили ученые.