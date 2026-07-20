Ученые выяснили, как вирус гриппа взаимодействует с пептидами внутри клеток

Немецкие молекулярные биологи впервые проследили за тем, как различные компоненты вируса гриппа взаимодействуют с клеточными системами в процессе заражения, что позволило им раскрыть два ключевых механизма, которые помогают вирусу формировать новые копии. Об этом сообщила пресс-служба Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL).

"Мы разработали подход, который позволяет наблюдать за взаимодействиями вирусов гриппа и заражаемыми ими клетками в максимально естественных условиях. Благодаря этому нам удалось раскрыть один из ключевых этапов в процессе заражения, что открывает дорогу для изучения взаимодействий между гриппом и клетками в рамках всего цикла его размножения", - заявил руководитель группы в EMBL Ян Косински.

По словам исследователей, вирус гриппа и множество других патогенов часто используют различные белки, присутствующие внутри клеток, для успешного проникновения внутрь клеток и запуска процесса формирования новых копий самих себя. Раскрытие и изучение подобных невольных "пособников" вирусов позволяет создавать лекарства, подавляющие инфекцию на самых ранних стадиях ее развития.

Поиски и изучение подобных молекул осложняются тем, что для этого необходимо проводить опыты и наблюдать за процессами внутри заражаемых или уже зараженных живых клеток. Для решения этой задачи ученые из Германии разработали подход, объединяющий в себе "нобелевскую" нейросеть AlphaFold, способную определять трехмерную форму белков по кодирующей их последовательности, и новую методику масс-спектрометрии.

В ее рамках исследователи пометили часть аминокислот в вирусных пептидах при помощи коротких нерадиоактивных меток, не мешавших биологическим процессам, и проследили за их взаимодействиями с клеточными структурами и белками. Это позволило ученым выявить сразу восемь сотен взаимодействий между вирусными и клеточными пептидами, и раскрыть два ключевых процесса, в рамках которых вирус использовал белки клеток для своих целей.

Первый из них был связан с формированием молекул гемагглютинина - ключевого белка вируса гриппа, отвечающего за его проникновение в клетки, а второй способствовал разрушению небольших телец внутри ядра клетки и использованию присутствующих в них белков для сборки новых копий генома вируса. Понимание этого поможет разработать препараты, подавляющие заражение гриппом на самых первых стадиях развития этой инфекции.