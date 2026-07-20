Ученые доказали пользу совместного просмотра спортивных трансляций

Совместный просмотр спортивных мероприятий вживую способствует естественной выработке окситоцина, снижению уровня гормона стресса кортизола и синхронизации сердечного ритма у зрителей, что может стать доступным нефармакологическим методом улучшения психологического состояния и укрепления социальных связей, свидетельствуют данные нового исследования ученых из Университета Цукуба, опубликованного в журнале Translational Psychiatry.

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Социальные связи критически важны для психологического благополучия, а трудности в социализации часто сопутствуют депрессии, социальному тревожному расстройству, шизофрении и посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Ключевую роль в формировании эмпатии, доверия и привязанности играет окситоцин, однако его искусственное введение в организм дает лишь умеренный терапевтический эффект. В связи с этим исследователи из Университета Цукуба (Япония) изучили альтернативные немедикаментозные способы стимуляции естественной выработки этого гормона, рассказывает Medicalxpress.

Первый автор исследования Такаси Мацуи отметил, что работа основана на философских принципах дзюдо, рассматривающих спорт не только как средство личностного развития, но и как инструмент укрепления взаимной выгоды и эмпатии. Ранее ученые выяснили, что даже очные киберспортивные соревнования, не требующие физического контакта, вызывают выброс эндогенного окситоцина и синхронизацию сердечного ритма. Чтобы проверить, возникает ли подобная биологическая связь при пассивном наблюдении, команда измерила физиологические показатели 60 зрителей двух студенческих баскетбольных матчей.

В ходе эксперимента у участников до, во время и после игры брали образцы слюны для анализа уровня окситоцина и кортизола, а также непрерывно фиксировали частоту сердечных сокращений с помощью носимых датчиков. Дополнительно зрители заполняли анкеты, оценивая свои впечатления, чувство единения с окружающими и желание посетить следующие матчи вживую.

Анализ данных показал, что уровень окситоцина повышался у тех зрителей, у которых он был изначально низким, и оставался высоким у остальных. Одновременно фиксировалось снижение уровня кортизола, что свидетельствует о уменьшении стресса и физиологического возбуждения. Кроме того, сердечный ритм участников становился более синхронным. Исследователи обнаружили слабую положительную корреляцию между высоким уровнем окситоцина и степенью синхронизации пульса, что в совокупности было связано с большим удовольствием от игры, чувством погружения и намерением вернуться на трибуны.

По словам Такаси Мацуи, хотя одного посещения спортивных событий недостаточно для лечения сложных психических расстройств, такой опыт представляет собой доступный способ улучшения общего самочувствия и качества социальных взаимодействий, особенно для пациентов, избегающих тесного физического контакта. В дальнейшем ученые планируют изучить, как на этот процесс влияют исход матча, предыдущий опыт зрителей в данном виде спорта и возрастные особенности развития «социального мозга». Долгосрочная цель исследования заключается в создании оптимальных условий и социального контекста для эффективного сближения людей через совместный спортивный опыт.