Частый просмотр телевизора связали с уменьшением мозга

Частый просмотр телевизора в среднем возрасте может быть связан с ускоренным старением мозга и повышенным риском когнитивных нарушений. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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Исследователи проанализировали данные около 1700 взрослых (средний возраст составил 53 года), участвовавших в долгосрочном американском исследовании ARIC. В конце 1980-х годов участники сообщали, как часто смотрят телевизор в свободное время, а спустя более 20 лет прошли МРТ головного мозга.

Оказалось, что у людей, которые смотрели телевизор «очень часто», объем ряда областей мозга был меньше, чем у тех, кто включал его редко или вовсе не смотрел. Наиболее заметные изменения затронули структуры, связанные с памятью, а также лобные и затылочные доли.

Кроме того, у любителей телевидения чаще выявлялись повреждения белого вещества — изменения, связанные со старением мозга, повышенным риском инсульта, деменции и снижения когнитивных функций. Наиболее выраженные изменения исследователи зафиксировали у мужчин.

При этом связь сохранялась даже после учета других факторов риска, включая физическую активность, курение, употребление алкоголя, диабет и индекс массы тела.

Аналогичной зависимости не обнаружили у людей, которые много времени проводили в сидячем положении за работой. Напротив, у них в среднем наблюдалось лучшее состояние некоторых отделов мозга. Авторы предполагают, что дело не в самом сидячем образе жизни, а в характере занятий: интеллектуальная нагрузка во время работы может компенсировать негативные эффекты длительного сидения.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает причинно-следственную связь, однако его результаты указывают: для здоровья мозга важно не только меньше сидеть, но и уделять внимание тому, чем именно человек занимается в это время.