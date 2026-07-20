Раскрыта неожиданная польза популярных специй для мозга и кишечника

Специи могут поддерживать здоровье кишечника, защищать мозг и снижать риск ряда хронических заболеваний благодаря воздействию на микробиоту. К такому выводу пришли ученые в обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrition Reviews (NR).

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Исследователи проанализировали результаты восьми клинических исследований с участием людей, 12 лабораторных экспериментов, а также данные других научных работ. В обзор вошли наиболее распространенные специи, включая корицу, куркуму, перец чили и различные смеси пряностей.

Авторы отмечают, что содержащиеся в специях полифенолы практически не усваиваются в верхних отделах пищеварительного тракта. Вместо этого они становятся пищей для полезных кишечных бактерий, способствуя росту здоровой микрофлоры. Через влияние на кишечник эти соединения могут уменьшать воспаление, защищать нервную систему, поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также снижать последствия окислительного стресса.

При этом исследователи подчеркивают, что большинство людей употребляют сравнительно небольшое количество специй, а их польза зависит от способа приготовления пищи и особенностей обмена веществ.

Ранее стало известно, что куркумин улучшает показатели сахара и снижает воспаление при диабете 2 типа.