Выявлен рацион, из-за которого уменьшается мозг

Рацион с высоким содержанием жиров может ускорять уменьшение объема мозга у пожилых людей без когнитивных нарушений. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

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Ученые проанализировали данные 758 человек в возрасте около 67 лет, за которыми наблюдали в среднем 4,6 года. Участники регулярно проходили МРТ головного мозга и сообщали об особенностях своего питания. Исследователи оценивали, как доля жиров в рационе связана с изменением объема различных отделов мозга с течением времени.

Анализ показал, что у пожилых людей без когнитивных нарушений более высокое содержание жиров в рационе было связано с более быстрым уменьшением объема височной доли — области мозга, которая одной из первых страдает при болезни Альцгеймера.

В то же время у участников с уже имеющимися легкими когнитивными нарушениями наблюдалась противоположная тенденция: более жирная диета была связана с более медленным прогрессированием некоторых признаков атрофии мозга. Наиболее выраженной эта связь оказалась у женщин и носителей гена APOE ε4, повышающего риск болезни Альцгеймера.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и не доказывает, что жирная пища сама по себе ускоряет или замедляет изменения в мозге. По мнению исследователей, влияние жиров может различаться в зависимости от стадии нейродегенеративного процесса.

Ранее ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки защищают мозг от возрастных изменений.