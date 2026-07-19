Много времени в соцсетях и дейтинг-приложениях связали с низкой самооценкой

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Постоянное сравнение себя с этими стандартами может приводить к росту неудовлетворенности собственным телом и подталкивать к изменению внешности. Приложения для знакомств способны усугублять этот эффект, поскольку ставят пользователей в ситуацию прямой оценки и потенциальной конкуренции. На таких платформах фотография профиля часто становится главным критерием отбора, что побуждает людей к более придирчивому самоанализу и повышенному беспокойству о своей физической привлекательности.

Что показало исследование

Группа исследователей под руководством Джанлуки Ло Коко из Университета Палермо (Италия) решила проверить, как время, проведенное в соцсетях и приложениях для знакомств, связано с различными аспектами восприятия своего тела. Ученые опросили 5933 молодых людей из разных стран мира. Большинство респондентов (4003 человека) составили женщины. От 5% до 45% участников, в зависимости от страны, сообщили, что пользуются дейтинг-сервисами.

Анализ показал, что 94% опрошенных используют социальные сети, тратя на них в среднем 6–7 часов в неделю. Женщины сообщали о более высокой продолжительности использования, чем мужчины. Те, кто проводил в соцсетях больше времени, действительно имели немного более низкую удовлетворенность телом, более выраженное стремление к стройности и мускулистости, а также чаще сравнивали свою внешность с другими. Длительное использование приложений для знакомств также было связано с чуть более низкой оценкой тела, особенно среди мужчин.

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