Ученые ответили, хватит ли летнего солнца для восполнения витамина D

Лето традиционно ассоциируется с оздоровлением и восстановлением сил. Долгие световые дни, прогулки в парке и отдых на пляже кажутся идеальным способом восполнить запасы витамина D, истощенные за долгую зиму. Многие уверены, что активное времяпрепровождение на солнце работает как кнопка перезагрузки для тела и ума, полностью решая проблему сезонного дефицита. Однако свежее исследование ученых из Ньюкаслского университета (Великобритания), опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, разрушает этот популярный миф.

© Телеканал «Наука»

Эксперты выяснили, что даже в самые солнечные месяцы года уровень витамина D у большинства людей из групп риска остается стабильно низким. Летнее солнце, вопреки ожиданиям, не способно автоматически реанимировать показатели здоровья.

Кто в группе риска

В рамках научной работы исследователи провели масштабное тестирование среди 299 добровольцев. Примерно половину группы составили люди старше 65 лет, а вторую половину — совершеннолетние участники со смуглой и темной кожей. Результаты простых анализов крови, взятых методом прокола пальца, оказались тревожными. Среди пожилых людей нехватку витамина D зафиксировали у 55% обследованных, а среди смуглых жителей Великобритании этот показатель превысил 72%.

Удивительно, но показатели практически не изменились, когда зима сменилась весной, а затем и жарким летом. Это создает серьезную угрозу для здоровья, поскольку витамин D критически важен для усвоения кальция и крепости костей, что напрямую влияет на качество жизни, особенно пожилых людей. Кроме того, этот нутриент отвечает за мышечный тонус, корректную работу иммунной системы и, согласно метаанализам, может снижать выраженность симптомов депрессии.

Почему солнце не работает

Ученые выделяют три главные причины, почему летние прогулки не спасают от дефицита. Первая — это возраст: с годами человеческая кожа начинает гораздо хуже и медленнее синтезировать витамин D под воздействием ультрафиолета. Вторая причина заключается в пигментации. Меланин, придающий коже темный оттенок, работает как естественный солнцезащитный крем. Он блокирует УФ-лучи, защищая от ожогов, но одновременно мешает выработке полезного элемента.

Третий важнейший фактор — географическое положение и климат. Жители северных широт физически не получают нужного количества ультрафиолетовых лучей спектра B (UVB) даже в середине июля. С другой стороны, нахождение на солнце в южных странах, например, в Испании, требует осторожности. Чтобы получить дозу витамина D в Валенсии, нужно провести на полуденной жаре около 7 минут. Но при температуре выше 38 градусов Цельсия это становится банально опасным из-за риска теплового удара и повреждения кожи.

Подход к профилактике

Авторы исследования подчеркивают, что полученные результаты заставляют пересмотреть государственные стандарты здравоохранения. Для уязвимых слоев населения простого совета «чаще бывать на свежем воздухе» уже недостаточно.

При этом важно помнить о правилах безопасности. В отличие от водорастворимых витаминов, избыток которых легко выводится из организма, витамин D имеет накопительный эффект. Его чрезмерные дозы могут быть опасными для здоровья. Перед началом приема искусственных нутриентов обязательно нужно сдать анализы и проконсультироваться с врачом для подбора индивидуальной и безопасной дозировки.