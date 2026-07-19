Названа удивительная польза для здоровья от лысины

Меньше волос - меньше медицинских проблем? Около 25% мужчин, сталкивающихся с мужским облысением, замечают выпадение волос к 30 годам, а к 35 годам это число достигает двух третей американских мужчин, которые теряют волосы. Когда глупые волосы покидают умную голову, конечно, грустно. Но, ученые успокаивают: тут имеется, по крайней мере, один из плюсов для вашего здоровья.

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Проанализировав мужчин в возрасте от 35 до 76 лет, исследователи обнаружили, что у тех, кто уже начал терять волосы к 30 годам, риск развития рака предстательной железы снизился на 29%, пишет New York Post. А у тех, кто начал лысеть еще раньше, риск развития как агрессивных, так и менее агрессивных форм заболевания был снижен на 45%.

Хотя причина связи между раком и облысением неизвестна, исследователи написали в журнале Cancer Epidemiology, что они подозревают, что генетический вариант гена рецептора мужского гормона влияет на оба состояния.

Одной из причин выпадения волос является избыток дигидротестостерона, гормона, вырабатываемого из тестостерона, который препятствует усвоению волосяными фолликулами питательных веществ, что приводит к сокращению фолликулов и, в конечном счете, выпадению прядей.

Уровень тестостерона не только влияет на облысение у мужчин, но и играет определенную роль в развитии рака предстательной железы, способствуя росту раковых клеток, продолжает New York Post.

“Мы заинтересовались этими состояниями, поскольку оба они являются распространенными, связанными с возрастом, наследуемыми и связанными с андрогенами”, - рассказал руководитель исследования доктор Джонатан Райт.

В то время как предыдущие исследования были сосредоточены на мужчинах старше 55 лет, когда около половины мужчин лысеют, исследование Райта учитывало длительный период между появлением раковых клеток и постановкой диагноза.

“Раннее облысение может быть более актуальной мерой, учитывая длительную латентность рака предстательной железы и предполагаемые связанные с этим эффекты андрогенного пути при этих состояниях”, - подчеркивает доктор Райт.

И наоборот, другое исследование, опубликованное в 2016 году, выявило связь между выпадением волос у мужчин и смертью от рака предстательной железы. Они обнаружили, что любое облысение в возрасте от 25 до 44 лет было связано с повышением риска развития рака предстательной железы с летальным исходом на 56%, в то время как умеренное облысение, в частности, было связано с повышением риска на 83%.

Однако в настоящее время рекомендуется проходить скрининг на рак в возрасте от 55 до 69 лет. Мужчинам, подверженным повышенному риску, следует начинать с 40 лет, пишет New York Post.

Рак предстательной железы на ранней стадии, являющийся наиболее распространенной формой рака среди мужчин и второй по значимости причиной смерти от рака у мужчин, часто не имеет никаких предупреждающих признаков, поскольку опухоль небольшая.

Одним из признаков того, что что-то может происходить, является то, что у мужчин возникают проблемы с мочеиспусканием, так как это может указывать на то, что простата увеличилась и давит на мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, блокируя отток мочи.

А когда рак предстательной железы распространяется, он обычно поражает кости, что может привести к боли и онемению в ногах и даже некоторым неврологическим проблемам.

Точная причина этого заболевания неизвестна, но существует генетическая предрасположенность — точно так же, как и к облысению у мужчин, заключает New York Post.