Ученые перечислили повседневные привычки для продления жизни

Ученые из Американского университета в Каире (Египет) провели масштабный метаанализ 124 исследований, охвативших 55 лет научных наблюдений за долгожителями. Работа, опубликованная в журнале Discover Public Health, доказала отсутствие единого «секрета» долголетия. Достижение 100-летнего возраста — это результат долгосрочного накопления множества мелких биологических и поведенческих преимуществ, а также обычного везения.

© Naukatv.ru

Многофакторная мозаика долголетия

Команда фармаколога Шаймы Ибрагим проанализировала данные тысяч научных статей, сузив выборку до исследований людей, перешагнувших порог в 100 лет (долгожители), 105 лет и 110 лет (супердолгожители). Авторы разделили выявленные факторы на две большие группы: биологические механизмы и образ жизни.

Выяснилось, что на клеточном уровне долгожители стареют иначе. Их организмы демонстрируют более эффективное восстановление ДНК, здоровую работу митохондрий, жесткий контроль над воспалительными процессами и уникальный метаболизм, защищающий от возрастных заболеваний.

При этом генетическая составляющая оказалась полигенной: в природе не существует единого «гена долголетия», а долгая жизнь формируется за счет комбинации множества генетических вариантов, каждый из которых вносит свой скромный вклад.

Диета, характер и феномен отсрочки

Среди поведенческих факторов ученые выделили приверженность растительной диете, умеренную повседневную активность (ходьбу, садоводство), отказ от курения и крепкие и доброжелательные социальные связи.

Важную роль играют и особенности психики: долгожителям свойственны высокая стрессоустойчивость и низкий уровень невротизма.

Примечательно, что долгожители не обладают абсолютным иммунитетом к болезням, но они умеют с ними «сосуществовать». Исследователи классифицировали столетних граждан на три группы: «уклоняющиеся» (избегают тяжелых недугов), «задерживающие» (сталкиваются с болезнями в глубокой старости) и «выживающие» (заболевают рано, но живут с диагнозом десятилетиями).

Парадоксы статистики

Правда, главная проблема всех существующих исследований долголетия заключается в том, что ученые изучают только тех, кто уже дожил до 100 лет. При этом наука упускает из виду миллионы людей с аналогичной генетикой, диетой и привычками, которые скончались на десятилетия раньше.

По мнению авторов работы, генетический вклад резко усиливается только в экстремально преклонном возрасте. Для большинства же людей решающими остаются факторы окружающей среды и личного поведения. Волшебной таблетки не существует: чтобы продлить жизнь, по-прежнему необходимо правильно питаться, двигаться и поддерживать социальную активность.