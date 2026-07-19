В России займутся развитием генетических технологий

Российские власти займутся развитием генетических технологий для применения их в медицине. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Работа предполагает разработку и внедрение новых средств и методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации за счет развития генетических технологий. Ответственными назначены Минобрнауки, Минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство, Роспотребнадзор, а также региональные власти. Первые результаты кабмин ждет в 2027 году, далее - ежегодно.

Вместе с этим Минздраву, Минобрнауки и ФМБА поручено заняться разработкой и внедрением новых методов прогнозирования, диагностики и мониторинга течения заболеваний, созданием персонализированной фармакотерапии на основе генетических технологий, технологий фармакогенетики и средств для их реализации.