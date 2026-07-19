В РФ научатся выявлять признаки преждевременного старения

Российские власти займутся разработкой и внедрением новых технологий выявления признаков преждевременного старения и их коррекции. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Ответственными за эту работу назначены Минобрнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения.

Первые результаты кабмин ждет уже в 2027 году, далее нужно будет отчитываться ежегодно.