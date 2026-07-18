Ученые выяснили, как именно наша кожа различает тепло и холод

Долгое время в науке господствовала гипотеза, что за восприятие холода и тепла отвечают разные типы нервных окончаний. Однако свежие экспериментальные данные опровергают эту модель: значительная часть термочувствительных клеток демонстрирует двойную реакцию.

© Московский Комсомолец

При понижении температуры их импульсация усиливается, а при нагреве – снижается, то есть один и тот же рецептор выполняет функции обоих «датчиков».

Эксперименты проводились на мышах с применением передовых технологий нейровизуализации. Учёные фокусировались на диапазоне комфортных температур – таких, которые человек ощущает при входе в прохладное помещение или погружении в тёплую воду. Эти сигналы не связаны с болевыми порогами, но именно они служат первичным звеном в системе терморегуляции, передавая в мозг информацию о состоянии поверхности тела.

Точная работа этих сенсоров критически важна для удержания внутреннего теплового баланса. Любые сбои в их функционировании могут приводить к серьёзным последствиям: нарушения термочувствительности часто сопутствуют таким патологиям, как рассеянный склероз, сахарный диабет, периферическая нейропатия и травмы спинного мозга. Кроме того, с возрастом эффективность этих клеток постепенно падает, что объясняет, почему пожилые люди хуже справляются с экстремальной жарой и чаще страдают от тепловых ударов.