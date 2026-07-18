Генетика редких ящериц может помочь в лечении рака

Исследователи из Ноттингемского университета в публикации в BMC Biology рассказали, что пятнистые эублефары необычного окраса, склонные к развитию онкологических заболеваний, могут стать важным инструментом для изучения формирования и распространения опухолей.

В ходе своих изысканий специалисты изучили морфу эублефаров «лимонный фрост», пользующуюся популярностью у заводчиков из-за ярко-желтого окраса. Ими было установлено, что около 80% особей этой разновидности страдают от агрессивных опухолей.

Эксперты с помощью полигеномного секвенирования провели сравнение образцом новообразований со здоровыми тканями и обнаружили генетические изменения, которые имеют сходство с процессами, которые вызывают развитие онкологических заболеваний у людей.

Авторы работы обращают внимание на то, что этот геккон может стать невероятной моделью в исследованиях в силу того, что опухоли появляются у него естественным путем в относительно раннем возрасте. Специалисты считают, что природные стратегии выживания могут подсказать новые методы профилактики, диагностики и терапии человеческих заболеваний.

Исследователи обращают внимание на то, что у гекконов онкопатологии развиваются спонтанно, и подобные опухоли часто дают метастазы, что, в свою очередь, дает ученым редкую возможность наблюдения за эволюцией болезни в естественных условиях.