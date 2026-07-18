Эксперт заявил о завершении третьей фазы испытаний вакцин от аллергии

Отечественные специалисты заканчивают тестирование уникальных препаратов, способных избавить пациентов от непереносимости кошачьей шерсти и пыльцы березы с вероятностью до 95%.

Российские ученые успешно проводят финальную стадию клинических исследований новейших препаратов против сезонной и бытовой аллергии. По словам педиатра Павла Бережанского, сегодня основным методом лечения остается аллерген-специфическая иммунотерапия, которая помогает примерно в 50-60% случаев, сообщает 360.ru.

«Сейчас проходит третья фаза испытаний новых вакцин. Это впервые в мире созданная в России вакцина, эффективность которой ожидается близкой к 95%», – сказал врач.

Специалист подчеркнул, что инновационные разработки могут существенно повысить результативность борьбы с аллергическими реакциями. Новые препараты нацелены на лечение непереносимости пыльцы березы и кошек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изменение климата и повышение температуры привели к увеличению длительности сезона цветения растений, что спровоцировало рост распространенности аллергии.

До этого аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Жоголева в беседе с газетой ВЗГЛЯД поясняла, что аномально теплая весна ускорила начало сезона аллергии в России. Между тем, российские ученые создали не вызывающие аллергию куриные яйца