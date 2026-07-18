Ученые выяснили, как одиночество влияет на здоровье

Люди, испытывающие чувство одиночества, значительно чаще страдают от ухудшения психического здоровья и снижения общего благополучия. Это показало совместное исследование, проведенное Бристольским университетом и Медицинским центром Амстердамского университета. Ученые также обнаружили, что одиночество связано с развитием множественных хронических заболеваний. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications.

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Как проходило исследование

Одиночество все чаще признают серьезной проблемой общественного здравоохранения, и накапливающиеся данные указывают на его связь с ухудшением здоровья. Однако до сих пор оставалось неясным, является ли одиночество непосредственной причиной проблем со здоровьем или же здесь замешаны другие факторы, такие как социально-экономический статус или состояние здоровья.

Чтобы внести ясность, авторы работы применили уникальный подход. Они объединили данные наблюдательного анализа, сравнения между братьями и сестрами и менделевской рандомизации — метода, использующего генетические варианты для оценки причинно-следственных связей. В исследовании участвовали специалисты из Оксфордского и Манчестерского университетов.

Используя информацию из британского биобанка UK Biobank и крупномасштабных полногеномных исследований, ученые изучили, как одиночество (субъективное переживание отсутствия близких контактов) и социальная изоляция (объективное отсутствие социальных связей) соотносятся со здоровьем и благополучием. Такой комплексный анализ позволил максимально исключить влияние посторонних переменных.

Как одиночество влияет на здоровье

Результаты показали, что и одиночество, и социальная изоляция надежно связаны с ухудшением психического здоровья и снижением благополучия. При этом одиночество также коррелировало с худшими общими показателями здоровья. Однако явных доказательств того, что одиночество или изоляция напрямую вызывают конкретные физические заболевания (например, сердечно-сосудистые патологии), обнаружено не было, хотя авторы подчеркивают, что полностью исключать такие влияния нельзя.

Доктор Зои Рид, научный сотрудник Школы психологии и неврологии Бристольского университета и автор-корреспондент работы, отметила:

«Наши данные свидетельствуют, что одиночество, а возможно, и социальная изоляция, остаются важными проблемами здравоохранения, прежде всего для психического и общего здоровья. Поддержка людей, которые чувствуют себя одинокими или изолированными, может помочь улучшить их психическое состояние, благополучие и общее здоровье».

Исследователи подчеркивают необходимость дальнейших изысканий, чтобы точно определить механизмы воздействия одиночества на здоровье и разработать наиболее действенные стратегии снижения этого влияния. Поскольку текущая работа базировалась на изучении людей среднего и пожилого возраста, будущие проекты должны проверить, сохраняются ли выявленные закономерности среди молодежи. Кроме того, важно изучить эффекты хронического, длительного одиночества — в проведенном анализе эта характеристика измерялась лишь в один момент времени.