В России будут внедрять биотехнологии регенеративной медицины

Российские власти займутся разработкой и внедрением биотехнологий регенеративной биомедицины. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Поручение дано Минобрнауки, Минздраву и Федеральному медико-биологическому агентству. Первые результаты кабмин ждет уже в 2027 году.

Регенеративная медицина опирается, в частности, на клеточную терапию и генную инженерию. Она основана на использовании для восстановления организма его собственных ресурсов.

В России это направление уже развивается. Например, в Клиническом центре Сеченовского университета в июне начали проводить операции по восстановлению голосовых складок с использованием индивидуального биомедицинского клеточного продукта (БМКП). Принцип процедуры следующий: в область дефекта вводится индивидуальный БМКП на основе сфероидов мезенхимных стромальных клеток, созданных из собственных клеток пациента. По мере регенерации поврежденный участок замещается собственной тканью организма, что позволяет восстановить структуру голосовой складки и ее функциональные свойства.