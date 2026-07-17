Эректильная дисфункция оказалась признаком целого ряда опасных заболеваний

Эректильная дисфункция может быть одним из первых сигналов скрытых сердечно-сосудистых и обменных нарушений, которые проявляются за несколько лет до постановки диагноза. К такому выводу пришли специалисты, чей обзор опубликован в журнале Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare (FCDH).

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По данным авторов, эректильная дисфункция тесно связана с заболеваниями сердца, сахарным диабетом 2-го типа и другими хроническими нарушениями. Так, метаанализ семи когортных исследований показал, что у мужчин с эректильной дисфункцией риск сердечно-сосудистых заболеваний примерно на 40 процентов выше, чем у тех, кто не сталкивался с этой проблемой. При этом симптомы нередко появляются раньше, чем развивается сама болезнь.

Исследователи объясняют это тем, что эрекция во многом зависит от состояния сосудов. Повреждение сосудистой стенки, хроническое воспаление, окислительный стресс, инсулинорезистентность и гормональные нарушения могут одновременно способствовать развитию как эректильной дисфункции, так и сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичная связь прослеживается и при сахарном диабете, где эректильная дисфункция может стать одним из первых клинических проявлений.

Авторы подчеркивают, что эректильная дисфункция сама по себе не вызывает болезни сердца или диабет и не является окончательным диагностическим признаком. Однако они считают, что появление этой проблемы должно стать поводом для обследования сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.