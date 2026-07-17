В России выяснили, почему у 30% людей повышен риск слепоты

Ученые НовГУ проанализировали данные об опасных вариантах строения глазной артерии за 60 лет и обнаружили, что один из них связан с риском развития слепоты. Причем такое строение артерии может встречаться от 10 до 30% людей, рассказали «Газете.Ru» в НовГУ.

Безопасный вариант строения глазной артерии имеют от 70 до 90% людей. В норме глазная артерия отходит от внутренней сонной, следует за зрительным нервом в его канале, проходя под ним, а затем, у выхода из канала, уходит вбок и вверх.

«Один из атипичных вариантов проявляется в том, что артерия отходит не от внутренней сонной, а от средней менингеальной, что критически важно во время операций. Например, для лечения менингиомы твердой мозговой оболочки эмболизируют, то есть закупоривают, артерию, снабжающую ее кровью. Если у такого пациента сосуд, кровоснабжающий глаз, отходит именно от средней менингеальной артерии, то при закупорке формируется необратимая слепота», — рассказал один из авторов работы Андрей Рамазанов.

Еще меньшая доля пациентов имеет варианты, при которых сосуд берет начало от базилярной или передней мозговой артерии. При этом прогностическое значение таких отклонений пока не поддается однозначной оценке. Возможны три варианта хода глазной артерии в зрительном канале: над нервом, сбоку с огибанием снизу, либо с многократными извивами вокруг нерва.

«Третий вариант является самым опасным, потому что при повышении артериального давления может возникать сдавление зрительного нерва со всех сторон, что приводит к оптической нейропатии. Результатом могут стать проблемы с боковым зрением, неправильное различение цветов или полная потеря способности видеть», — отметил Рамазанов.

Среди рекомендаций специалисты выделяют предоперационную ангиографию — рентген кровеносных сосудов, благодаря которому можно вовремя обнаружить атипичные и опасные варианты строения сосуда.