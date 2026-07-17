Обнаружена причина каждого десятого случая рака

Избыточный вес может быть причиной более 10 процентов всех случаев рака — почти вдвое больше, чем считалось ранее. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Cancer Communications (CC).

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Ученые проанализировали данные 458 543 участников проекта UK Biobank, за которыми наблюдали почти 12 лет. За это время было зарегистрировано более 50 тысяч случаев онкологических заболеваний. В отличие от предыдущих работ, авторы учитывали не только индекс массы тела, но и окружность талии и соотношение талии к бедрам, которые точнее отражают количество жировой ткани.

Кроме того, исследователи скорректировали анализ с учетом того, что многие опухоли начинают вызывать непреднамеренную потерю веса еще за несколько лет до постановки диагноза. Из-за этого связь между ожирением и раком могла казаться слабее, чем есть на самом деле. После учета этих факторов доля случаев рака, связанных с избыточным весом, увеличилась с 5,5 процента до 11,5 процента.

По словам авторов, полученные результаты показывают, что профилактика и лечение ожирения могут играть значительно более важную роль в предотвращении онкологических заболеваний, чем предполагалось ранее. Наиболее выраженная связь между избытком жировой ткани и риском развития рака наблюдалась у женщин и людей младше 60 лет.