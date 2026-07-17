Ученые научились омолаживать нейроны мозга

Нейрофизиологи и молекулярные биологи из США и Японии выяснили, что системы магнитной стимуляции мозга и электроконвульсивной терапии подавляют депрессию и шизофрению благодаря тому, что вырабатываемые ими импульсы частично омолаживают нейроны и помогают им формировать новые связи. Об этом сообщила пресс-служба японского Университета здоровья Фудзита.

"В прошлом мы не могли даже предположить, что эти терапии воздействуют на ядро нейронов таким образом, что нервные клетки существенным образом меняют свои функции. Это объясняет то, почему данные методы лечения вызывают долгосрочные изменения в работе нервных клеток, а также указывает на возможность улучшения этих терапий", - заявил профессор Университета здоровья Фудзита (Япония) Цуеси Миякава, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, электроконвульсивная терапия и системы магнитной стимуляции мозга сейчас широко используются для лечения депрессии и шизофрении, однако при этом точные механизмы их воздействия на мозг неизвестны. Это не позволяет ученым быстро и осознанным образом совершенствовать терапии, которые помогают далеко не всем пациентам.

Японским и американским нейрофизиологам удалось сделать большой шаг к решению этой проблемы при наблюдениях за работой мозга мышей, в чьи нейроны были встроены особые цепочки генов, позволявшие активировать их при помощи вспышек света. Эта модификация позволяла ученым воспроизводить действие электроконвульсивной терапии на мозг мышей, не мешая их повседневной жизни и не ограничивая их подвижность.

Вырастив нескольких подобных грызунов, исследователи проследили, как изменится их поведение и работа мозга в стрессовых ситуациях и при развитии депрессии. Эти опыты показали, что стимуляция нейронов при помощи вспышек света действительно способствовала подавлению этих нарушений в поведении, при этом она приводила к необычным переменам в структуре ядер облучаемых нервных клеток.

Как объясняют исследователи, центральные области этих нейронов переходили в состояние, похожее на то, в котором находятся ядра делящихся клеток. Это не приводило к формированию новых нейронов, но при этом "сбрасывало" им память, частично омолаживало нервные клетки и заставляло их образовать новые нервные окончания. Эти перемены в работе нейронов сохранялись на протяжении долгого времени, чем можно пользоваться для создания терапий не только от депрессии и шизофрении, но и ряда других болезней, подытожили исследователи.