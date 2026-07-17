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Исследователи из Китая выяснили пользу от острой пищи

Московский Комсомолец

Исследователи из Китая провели масштабное исследование, подтверждающее пользу острой пищи. Согласно данным, опубликованным в журнале BMJ, употребление перцев несколько раз в неделю связано со снижением риска смерти от любых причин на 14%. В работе использовались данные почти полумиллиона участников проекта China Kadoorie Biobank, за которыми наблюдали более семи лет. За это время было зафиксировано свыше 20 тысяч смертей.

Исследователи из Китая выяснили пользу от острой пищи
© Московский Комсомолец

Основной активный компонент перца чили — капсаицин — обладает доказанными противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Люди, употреблявшие острую пищу от трех до семи раз в неделю, реже умирали от рака, ишемической болезни сердца и патологий легких. Эта положительная связь была выражена сильнее у женщин, чем у мужчин. Даже эпизодическое употребление острого (1–2 раза в неделю) снижало риск смерти на 10% по сравнению с теми, кто вообще не ел перец.

Капсаицин известен человечеству тысячелетиями: предки коренных народов Америки использовали кайенский перец для лечения около 9000 лет назад, а сегодня его применяют в мазях от боли и в перцовых баллончиках. 

 