Исследователи из Китая выяснили пользу от острой пищи

Исследователи из Китая провели масштабное исследование, подтверждающее пользу острой пищи. Согласно данным, опубликованным в журнале BMJ, употребление перцев несколько раз в неделю связано со снижением риска смерти от любых причин на 14%. В работе использовались данные почти полумиллиона участников проекта China Kadoorie Biobank, за которыми наблюдали более семи лет. За это время было зафиксировано свыше 20 тысяч смертей.

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Основной активный компонент перца чили — капсаицин — обладает доказанными противовоспалительными и противоопухолевыми свойствами. Люди, употреблявшие острую пищу от трех до семи раз в неделю, реже умирали от рака, ишемической болезни сердца и патологий легких. Эта положительная связь была выражена сильнее у женщин, чем у мужчин. Даже эпизодическое употребление острого (1–2 раза в неделю) снижало риск смерти на 10% по сравнению с теми, кто вообще не ел перец.

Капсаицин известен человечеству тысячелетиями: предки коренных народов Америки использовали кайенский перец для лечения около 9000 лет назад, а сегодня его применяют в мазях от боли и в перцовых баллончиках.