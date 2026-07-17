ИИ научили оценивать когнитивные перегрузки по голосу

Ученые нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) научили искусственный интеллект оценивать когнитивные перегрузки по голосу. Это позволит оптимизировать объем профессиональных задач работников интеллектуального труда, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"По акустическим характеристикам речи модель машинного обучения ученых лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук (ФСН) ННГУ им. Н. И. Лобачевского определила уровень интеллектуального напряжения участников эксперимента. Программный модуль может быть использован при разработке систем мониторинга состояния операторов, диспетчеров, водителей, сотрудников служб безопасности и других специалистов, работающих в условиях высокой умственной нагрузки", - говорится в сообщении.

Руководитель исследования, кандидат психологических наук, заведующая лабораторией киберпсихологии ФСН Университета Лобачевского Валерия Демарева сообщила, что сначала участники эксперимента рассказывали о себе в спокойной обстановке, а затем читали вслух сложный научный текст и пересказывали прочитанное. Переход от спокойного состояния к физиологической активации регистрировали также по динамике показателей сердечного ритма, которые совпадали с изменениями в характеристиках голоса.

"Наше исследование показывает, что голос отражает изменения функционального состояния человека при когнитивной перегрузке", - добавила Демарева.

Ученые отмечают, что для интеграции программного модуля в современные системы речевой аналитики необходимо обучить ИИ определять уровень когнитивных перегрузок при выполнении конкретных профессиональных задач. После такой настройки модель сможет оценивать готовность специалистов к работе в условиях высокого интеллектуального напряжения, а также поможет в отборе или обучении персонала.

В будущем модуль войдет в программный комплекс для мониторинга функционального состояния человека, который разрабатывается сегодня в лаборатории киберпсихологии факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского.