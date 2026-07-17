Найден простой способ уменьшить воспаление десен

Жевательные конфеты с полезными бактериями могут уменьшать кровоточивость десен и снижать воспаление при ранних стадиях заболеваний пародонта. К такому выводу пришли японские ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале The Journal of Periodontology (JP).

В исследовании приняли участие 116 человек с легким гингивитом. На протяжении шести недель половина участников дважды в день получала жевательные конфеты с термически обработанными бактериями Lactiplantibacillus pentosus, а остальные — внешне такие же конфеты-плацебо.

К концу эксперимента доля участков с деснами, кровоточившими при обследовании, в основной группе снизилась в среднем с 17,6 процента до 12,3 процента. В группе плацебо показатель также немного уменьшился — с 18,9 процента до 16,6 процента, однако эффект оказался значительно слабее. При этом участникам не давали дополнительных рекомендаций по уходу за полостью рта, поэтому результаты отражают условия обычной повседневной жизни.

Исследователи объясняют эффект тем, что постбиотики — термически обработанные полезные бактерии — помогают восстановить здоровый баланс микрофлоры полости рта и уменьшают воспалительную реакцию. Авторы подчеркивают, что такие конфеты не заменяют чистку зубов и профессиональное лечение, однако могут стать дополнительным способом профилактики заболеваний десен.

Ранее ученые выяснили, что зеленый чай, клюква, яблоки, томаты, чеснок, мед поддерживают здоровье полости рта.