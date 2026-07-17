Назван неожиданный маркер болезни Альцгеймера

Регулярный сон продолжительностью более 8,5 часа может быть связан с повышенным уровнем белка, который считается одним из ранних маркеров болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные 2410 человек. Результаты опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

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Исследователи изучили данные участников знаменитого Фрамингемского исследования со средним возрастом около 70 лет. Они сопоставили продолжительность сна с концентрацией в крови фосфорилированного тау-белка p-tau181 — биомаркера, отражающего процессы, связанные с болезнью Альцгеймера. Оказалось, что уровень этого белка начинал повышаться у людей, которые регулярно спали 8,5–9 часов за ночь, а после 10 часов рост становился еще более выраженным.

При этом связь сохранялась даже после учета возраста, пола, депрессии, синдрома обструктивного апноэ сна, функции почек и генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера. Другие изученные биомаркеры после такой корректировки переставали быть связаны с продолжительностью сна, тогда как для p-tau181 зависимость сохранялась.

Авторы подчеркивают, что исследование не доказывает, что длительный сон вызывает болезнь Альцгеймера. Скорее всего, потребность в более продолжительном сне может быть одним из ранних признаков начинающихся нейродегенеративных изменений. По словам ученых, если человек регулярно спит по 9–10 часов и более без очевидной причины, это может быть возможным поводом оценить качество сна и состояние здоровья мозга.

Ранее ученые выяснили, что проблемы с адаптацией к новым правилам могут быть признаком болезни Альцгеймера.