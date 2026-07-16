Найден натуральный продукт, защищающий кишечник от воспаления

Масло криля может уменьшать проявления хронического воспаления кишечника и восстанавливать его защитный барьер. К такому выводу пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

© Lenta.ru

Эксперимент провели на мышах с хроническим колитом, напоминающим воспалительные заболевания кишечника у людей. В течение 28 дней животные получали масло криля, противовоспалительный препарат дексаметазон, их комбинацию или обычный раствор.

Масло криля уменьшало тяжесть симптомов и повреждение слизистой оболочки кишечника. Оно также повышало активность генов, отвечающих за плотные контакты между клетками, благодаря которым кишечная стенка не пропускает бактерии и вредные вещества в окружающие ткани.

Наиболее выраженный эффект наблюдался при сочетании масла криля с дексаметазоном. Такая терапия укрепляла кишечный барьер и снижала активность молекул, привлекающих иммунные клетки в очаг воспаления. Однако результаты пока получены только на животных, поэтому эффективность и безопасные дозы масла криля при колите у людей еще предстоит проверить.